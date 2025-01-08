Ціна Oasis Metaverse (OASIS)
Поточна ціна Oasis Metaverse (OASIS) сьогодні становить 0.0027936 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OASIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Oasis Metaverse:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 167.39 USD
- зміна ціни Oasis Metaverse протягом дня — -8.78%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Oasis Metaverse до USD становила $ -0.000269083692050369.
За останні 30 днів зміна ціни Oasis Metaverse до USD становила $ -0.0001244101.
За останні 60 днів зміна ціни Oasis Metaverse до USD становила $ +0.0009413498.
За останні 90 днів зміна ціни Oasis Metaverse до USD становила $ +0.0011474299966286007.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000269083692050369
|-8.78%
|30 днів
|$ -0.0001244101
|-4.45%
|60 днів
|$ +0.0009413498
|+33.70%
|90 днів
|$ +0.0011474299966286007
|+69.70%
Останній аналіз цін Oasis Metaverse: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.15%
-8.78%
+4.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Oasis Metaverse (OASIS) is the official cryptocurrency for the Oasis Strip Club. Holders of OASIS are able to access the club without charge, buy in-game credits using the token, and more to come. All players must have a premium membership to enter the strip club. Players that connect their crypto wallet are granted premium simply by holding OASIS.
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