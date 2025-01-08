Сьогоднішня ціна OAKS (OAKS)

Поточна ціна OAKS (OAKS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 49.47K USD. Ціна OAKS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OAKS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.98 USD

- зміна ціни OAKS протягом дня — -7.48%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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