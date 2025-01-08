Ціна OAKS (OAKS)
Поточна ціна OAKS (OAKS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 49.47K USD. Ціна OAKS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OAKS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.98 USD
- зміна ціни OAKS протягом дня — -7.48%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OAKS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OAKS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OAKS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OAKS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.48%
|30 днів
|$ 0
|-27.25%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OAKS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-7.48%
+2.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are a meme that is based around Jack Dishman's beloved childhood dog. Jack built Clanker, which is an AI token deployment tool. We used that tool to launch Oaks. We are committed to bringing the masses to Clanker and base. Clanker is an ai token deployment tool built into the warpcaster app. It is catching fire on base, and we are the hottest new meme that launched with them. Since launching we have already gotten direct support from Jack and the Clanker team.
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