Сьогоднішня ціна OAKI (OAKI)

Поточна ціна OAKI (OAKI) сьогодні становить 0,00004613 USD з ринковою капіталізацією $ 46,13K USD. Ціна OAKI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OAKI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни OAKI протягом дня — +5,00%

- циркуляційна пропозиція – 999,97M USD

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