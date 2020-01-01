Токеноміка O3 Swap (O3) Дізнайтеся ключову інформацію про O3 Swap (O3), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація O3 Swap (O3) O3 Swap, a proprietary cross-chain aggregation protocol, was designed to achieve more efficient trading pathways using 2 solutions. The first solution is Liquidity Aggregation - aggregating the liquidity source across leading Decentralized Exchanges(DEXs) from mainstream blockchains. Another part is Cross-Chain Exchange - implementing cross-chain protocols that allow DeFi users to freely exchange cross-chain assets with one click within their own wallet. There are plenty of sources available in the cryptocurrency market, especially with the emerging burst of Layer 2 projects on Ethereum as well as decentralized environments such as chainBinance Smart Chain and Huobi Eco Chain. These chains are independent from each other, the assets of which are not interconvertible. O3 Swap is changing the game in an effort to realize the interconversion of assets from separate chains. At the same time, O3 aggregator provides the best price quote from more than 10 DEXs for users who are seeking for the best price. Офіційний вебсайт: https://o3swap.com/ Купити O3 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни O3 Swap (O3) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена O3 Swap (O3), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 43,80K $ 43,80K $ 43,80K Загальна пропозиція: $ 43,19M $ 43,19M $ 43,19M Циркуляційна пропозиція: $ 35,73M $ 35,73M $ 35,73M FDV (повністю розведена вартість): $ 52,94K $ 52,94K $ 52,94K Історичний максимум: $ 14,87 $ 14,87 $ 14,87 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00122588 $ 0,00122588 $ 0,00122588 Дізнайтеся більше про ціну O3 Swap (O3)

Токеноміка O3 Swap (O3): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки O3 Swap (O3) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів O3, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів O3, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку O3, досліджуйте ціну токена O3 в реальному часі!

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