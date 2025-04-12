Сьогоднішня ціна O3 Swap (O3)

Поточна ціна O3 Swap (O3) сьогодні становить 0.00460799 USD з ринковою капіталізацією $ 165.20K USD. Ціна O3 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності O3 Swap:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни O3 Swap протягом дня — -2.26%

- циркуляційна пропозиція – 35.73M USD

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