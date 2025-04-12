Сьогоднішня ціна O3 (O3)

Поточна ціна O3 (O3) сьогодні становить 0.0419796 USD з ринковою капіталізацією $ 294.41K USD. Ціна O3 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності O3:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни O3 протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 7.01M USD

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