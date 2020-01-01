Токеноміка O Intelligence Coin (OI)

Токеноміка O Intelligence Coin (OI)

Дізнайтеся ключову інформацію про O Intelligence Coin (OI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація O Intelligence Coin (OI)

OI Coin represents the unification of O Coin ($O) and OBOT Coin ($OBOT), bringing together O.XYZ's ecosystem under one revolutionary token. In a groundbreaking approach to tokenomics, OI will be the world’s first cryptocurrency with a total supply of exactly ONE coin, symbolizing the unity of our community and our shared journey towards building Sovereign Super AI.

O Intelligence is the world's first open-source sovereign super intelligence and uses innovative O Routing Intelligence capable of handling virtually any task at light speed due to its "model-to-model routing intelligence." Evolves by integrating new models from HuggingFace, featuring a mega multimodal routing intelligence system that fine-tunes itself through model-to-model hopping.

Офіційний вебсайт:
https://www.o.xyz/

Токеноміка та аналіз ціни O Intelligence Coin (OI)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена O Intelligence Coin (OI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 16.47M
$ 16.47M$ 16.47M
Загальна пропозиція:
$ 1.00
$ 1.00$ 1.00
Циркуляційна пропозиція:
$ 1.00
$ 1.00$ 1.00
FDV (повністю розведена вартість):
$ 16.47M
$ 16.47M$ 16.47M
Історичний максимум:
$ 213,062,243
$ 213,062,243$ 213,062,243
Історичний мінімум:
$ 8,773,462
$ 8,773,462$ 8,773,462
Поточна ціна:
$ 16,473,960
$ 16,473,960$ 16,473,960

Токеноміка O Intelligence Coin (OI): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки O Intelligence Coin (OI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів OI, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OI, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку OI, досліджуйте ціну токена OI в реальному часі!

Прогноз ціни OI

Хочете знати, куди рухається OI? Наша сторінка прогнозу ціни OI поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.