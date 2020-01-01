Токеноміка O Intelligence Coin (OI) Дізнайтеся ключову інформацію про O Intelligence Coin (OI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація O Intelligence Coin (OI) OI Coin represents the unification of O Coin ($O) and OBOT Coin ($OBOT), bringing together O.XYZ's ecosystem under one revolutionary token. In a groundbreaking approach to tokenomics, OI will be the world’s first cryptocurrency with a total supply of exactly ONE coin, symbolizing the unity of our community and our shared journey towards building Sovereign Super AI. O Intelligence is the world's first open-source sovereign super intelligence and uses innovative O Routing Intelligence capable of handling virtually any task at light speed due to its "model-to-model routing intelligence." Evolves by integrating new models from HuggingFace, featuring a mega multimodal routing intelligence system that fine-tunes itself through model-to-model hopping. Офіційний вебсайт: https://www.o.xyz/ Купити OI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни O Intelligence Coin (OI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена O Intelligence Coin (OI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 16.47M $ 16.47M $ 16.47M Загальна пропозиція: $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 Циркуляційна пропозиція: $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 FDV (повністю розведена вартість): $ 16.47M $ 16.47M $ 16.47M Історичний максимум: $ 213,062,243 $ 213,062,243 $ 213,062,243 Історичний мінімум: $ 8,773,462 $ 8,773,462 $ 8,773,462 Поточна ціна: $ 16,473,960 $ 16,473,960 $ 16,473,960 Дізнайтеся більше про ціну O Intelligence Coin (OI)

Токеноміка O Intelligence Coin (OI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки O Intelligence Coin (OI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OI, досліджуйте ціну токена OI в реальному часі!

Прогноз ціни OI Хочете знати, куди рухається OI? Наша сторінка прогнозу ціни OI поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена OI зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!