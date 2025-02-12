Ціна O Intelligence Coin (OI)
Поточна ціна O Intelligence Coin (OI) сьогодні становить 105,692,705 USD з ринковою капіталізацією $ 105.59M USD. Ціна OI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності O Intelligence Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 97.38K USD
- зміна ціни O Intelligence Coin протягом дня — -1.34%
- циркуляційна пропозиція – 1.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни O Intelligence Coin до USD становила $ -1,445,532.2348233.
За останні 30 днів зміна ціни O Intelligence Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни O Intelligence Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни O Intelligence Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -1,445,532.2348233
|-1.34%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін O Intelligence Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.25%
-1.34%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OI Coin represents the unification of O Coin ($O) and OBOT Coin ($OBOT), bringing together O.XYZ's ecosystem under one revolutionary token. In a groundbreaking approach to tokenomics, OI will be the world’s first cryptocurrency with a total supply of exactly ONE coin, symbolizing the unity of our community and our shared journey towards building Sovereign Super AI. O Intelligence is the world's first open-source sovereign super intelligence and uses innovative O Routing Intelligence capable of handling virtually any task at light speed due to its "model-to-model routing intelligence." Evolves by integrating new models from HuggingFace, featuring a mega multimodal routing intelligence system that fine-tunes itself through model-to-model hopping.
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