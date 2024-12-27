Ціна Nyzo (NYZO)
Поточна ціна Nyzo (NYZO) сьогодні становить 0.00694446 USD з ринковою капіталізацією $ 162.80K USD. Ціна NYZO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nyzo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.68 USD
- зміна ціни Nyzo протягом дня — -0.01%
- циркуляційна пропозиція – 23.44M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nyzo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nyzo до USD становила $ -0.0003171437.
За останні 60 днів зміна ціни Nyzo до USD становила $ -0.0033477936.
За останні 90 днів зміна ціни Nyzo до USD становила $ -0.003236436041304656.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.01%
|30 днів
|$ -0.0003171437
|-4.56%
|60 днів
|$ -0.0033477936
|-48.20%
|90 днів
|$ -0.003236436041304656
|-31.78%
Останній аналіз цін Nyzo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.01%
-1.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nyzo is an open-source, highly decentralized, democratic, and highly efficient blockchain. The block time is seven seconds, and the system scales well to high transaction volumes. This is not like most of the new coins you see: this is not a derivative of another project, and it is not just a few new features or a slight design change from other projects. This is all-new code, built from the ground up to be the most efficient, most democratic, easiest-to-use cryptocurrency in the world.
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