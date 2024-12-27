Сьогоднішня ціна Nyzo (NYZO)

Поточна ціна Nyzo (NYZO) сьогодні становить 0.00694446 USD з ринковою капіталізацією $ 162.80K USD. Ціна NYZO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nyzo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.68 USD

- зміна ціни Nyzo протягом дня — -0.01%

- циркуляційна пропозиція – 23.44M USD

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