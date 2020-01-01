Токеноміка Nyxia AI (NYXC) Дізнайтеся ключову інформацію про Nyxia AI (NYXC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Nyxia AI (NYXC) Project Nyxia is the Spiritual Layer of AI and as such builds applications (Layer 2) and products (Layer 3) on AI, all based around the magic feline representation Nyxia and Nyxia's Brand Promise rooted upon positivity, arts and spirituality. Офіційний вебсайт: https://nyxia.ai Whitepaper: https://nyxia.ai/project/catpaper/ Купити NYXC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Nyxia AI (NYXC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nyxia AI (NYXC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 110,56K $ 110,56K $ 110,56K Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 110,56K $ 110,56K $ 110,56K Історичний максимум: $ 0,475061 $ 0,475061 $ 0,475061 Історичний мінімум: $ 0,00281098 $ 0,00281098 $ 0,00281098 Поточна ціна: $ 0,01105966 $ 0,01105966 $ 0,01105966 Дізнайтеся більше про ціну Nyxia AI (NYXC)

Токеноміка Nyxia AI (NYXC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Nyxia AI (NYXC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NYXC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NYXC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NYXC, досліджуйте ціну токена NYXC в реальному часі!

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