Сьогоднішня ціна Nyxia AI (NYXC)

Поточна ціна Nyxia AI (NYXC) сьогодні становить 0.03413333 USD з ринковою капіталізацією $ 341.37K USD. Ціна NYXC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nyxia AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.60K USD

- зміна ціни Nyxia AI протягом дня — -3.96%

- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD

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