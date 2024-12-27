Ціна Nyxia AI (NYXC)
Поточна ціна Nyxia AI (NYXC) сьогодні становить 0.03413333 USD з ринковою капіталізацією $ 341.37K USD. Ціна NYXC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nyxia AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.60K USD
- зміна ціни Nyxia AI протягом дня — -3.96%
- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nyxia AI до USD становила $ -0.0014101823827311.
За останні 30 днів зміна ціни Nyxia AI до USD становила $ -0.0086246903.
За останні 60 днів зміна ціни Nyxia AI до USD становила $ -0.0181738273.
За останні 90 днів зміна ціни Nyxia AI до USD становила $ +0.00149141763443416.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0014101823827311
|-3.96%
|30 днів
|$ -0.0086246903
|-25.26%
|60 днів
|$ -0.0181738273
|-53.24%
|90 днів
|$ +0.00149141763443416
|+4.57%
Останній аналіз цін Nyxia AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.60%
-3.96%
-2.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Project Nyxia is the Spiritual Layer of AI and as such builds applications (Layer 2) and products (Layer 3) on AI, all based around the magic feline representation Nyxia and Nyxia's Brand Promise rooted upon positivity, arts and spirituality.
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