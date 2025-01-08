Ціна Nyx Cipher ($NXCP)
Поточна ціна Nyx Cipher ($NXCP) сьогодні становить 0.03044058 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $NXCP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nyx Cipher:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.66K USD
- зміна ціни Nyx Cipher протягом дня — -8.66%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nyx Cipher до USD становила $ -0.00288788915719089.
За останні 30 днів зміна ціни Nyx Cipher до USD становила $ -0.0001240210.
За останні 60 днів зміна ціни Nyx Cipher до USD становила $ +0.1081876477.
За останні 90 днів зміна ціни Nyx Cipher до USD становила $ +0.022374444398534603.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00288788915719089
|-8.66%
|30 днів
|$ -0.0001240210
|-0.40%
|60 днів
|$ +0.1081876477
|+355.41%
|90 днів
|$ +0.022374444398534603
|+277.39%
Останній аналіз цін Nyx Cipher: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
-8.66%
-2.10%
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