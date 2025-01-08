Сьогоднішня ціна Nyx Cipher ($NXCP)

Поточна ціна Nyx Cipher ($NXCP) сьогодні становить 0.03044058 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $NXCP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nyx Cipher:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.66K USD

- зміна ціни Nyx Cipher протягом дня — -8.66%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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