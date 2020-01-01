Токеноміка Nyx by Virtuals (NYX) Дізнайтеся ключову інформацію про Nyx by Virtuals (NYX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Nyx by Virtuals (NYX) Nyx is the first virtual idol created by Alias Labs with KIRA X (xiaooo404 on Instagram) on the Virtuals Protocol on Solana, powered by decentralized compute and storage from 0G Labs and self-improving AI using the evolveRL framework. This innovative collaboration redefines virtual entertainment by seamlessly blending human artistry with scalable, decentralized intelligence, paving the way for a future where digital idols not only entertain but also actively participate in the creative price. Офіційний вебсайт: https://www.heynyx.xyz/ Купити NYX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Nyx by Virtuals (NYX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nyx by Virtuals (NYX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 26,10K $ 26,10K $ 26,10K Загальна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 26,10K $ 26,10K $ 26,10K Історичний максимум: $ 0,0144835 $ 0,0144835 $ 0,0144835 Історичний мінімум: $ 0,00000922 $ 0,00000922 $ 0,00000922 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Nyx by Virtuals (NYX)

Токеноміка Nyx by Virtuals (NYX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Nyx by Virtuals (NYX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NYX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NYX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NYX, досліджуйте ціну токена NYX в реальному часі!

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