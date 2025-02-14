Ціна Nyx by Virtuals (NYX)
Поточна ціна Nyx by Virtuals (NYX) сьогодні становить 0.00942179 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NYX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nyx by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 475.32K USD
- зміна ціни Nyx by Virtuals протягом дня — -27.29%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nyx by Virtuals до USD становила $ -0.003537549510902326.
За останні 30 днів зміна ціни Nyx by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nyx by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nyx by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.003537549510902326
|-27.29%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nyx by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.19%
-27.29%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nyx is the first virtual idol created by Alias Labs with KIRA X (xiaooo404 on Instagram) on the Virtuals Protocol on Solana, powered by decentralized compute and storage from 0G Labs and self-improving AI using the evolveRL framework. This innovative collaboration redefines virtual entertainment by seamlessly blending human artistry with scalable, decentralized intelligence, paving the way for a future where digital idols not only entertain but also actively participate in the creative price.
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