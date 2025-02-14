Сьогоднішня ціна Nyx by Virtuals (NYX)

Поточна ціна Nyx by Virtuals (NYX) сьогодні становить 0.00942179 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NYX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nyx by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 475.32K USD

- зміна ціни Nyx by Virtuals протягом дня — -27.29%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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