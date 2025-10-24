Інформація щодо ціни Nyvo (NYVO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00069945$ 0,00069945 $ 0,00069945 Найнижча ціна $ 0,00000745$ 0,00000745 $ 0,00000745 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -6,54% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,54%

Актуальна ціна Nyvo (NYVO) становить $0,00000752. За останні 24 години NYVO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NYVO становить $ 0,00069945, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000745.

Що стосується короткострокових результатів, то NYVO змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -6,54% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Nyvo (NYVO)

Ринкова капіталізація $ 7,32K$ 7,32K $ 7,32K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,48K$ 7,48K $ 7,48K Циркуляційне постачання 973,80M 973,80M 973,80M Загальна пропозиція 994 321 499,768589 994 321 499,768589 994 321 499,768589

Поточна ринкова капіталізація Nyvo — $ 7,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NYVO — 973,80M, зі загальною пропозицією 994321499.768589. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,48K.