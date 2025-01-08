Ціна Nyro (NYRO)
Поточна ціна Nyro (NYRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NYRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nyro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 196.94 USD
- зміна ціни Nyro протягом дня — -10.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nyro до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nyro до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nyro до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nyro до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.34%
|30 днів
|$ 0
|-39.15%
|60 днів
|$ 0
|-45.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nyro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.38%
-10.34%
-0.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nyro, the vibrant memecoin, born as a twin alongside its sibling, Myro.
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