Яка зараз ринкова ціна NYLIM US High Yield Bond Fund?

NYLIM US High Yield Bond Fund оцінюється в ₴44.34431382344736000, зі зміною 0.29% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має HYB?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення HYB у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний NYLIM US High Yield Bond Fund у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість HYB?

Обігова кількість становить 199536.0704654104, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для NYLIM US High Yield Bond Fund?

NYLIM US High Yield Bond Fund згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як HYB виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA)?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA), імпульс HYB залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.