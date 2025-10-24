Інформація щодо ціни Nyla AI (NYLA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00189912 $ 0,00189912 $ 0,00189912 Мін. за 24 год $ 0,00240556 $ 0,00240556 $ 0,00240556 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00189912$ 0,00189912 $ 0,00189912 Макс. за 24 год $ 0,00240556$ 0,00240556 $ 0,00240556 Рекордний максимум $ 0,00976394$ 0,00976394 $ 0,00976394 Найнижча ціна $ 0,00131479$ 0,00131479 $ 0,00131479 Зміна ціни (за 1 год) +0,12% Зміна ціни (1 дн.) +24,23% Зміна ціни (за 7 дн.) -23,55% Зміна ціни (за 7 дн.) -23,55%

Актуальна ціна Nyla AI (NYLA) становить $0,00238306. За останні 24 години NYLA торгувався між мінімумом у $ 0,00189912 і максимумом у $ 0,00240556, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NYLA становить $ 0,00976394, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00131479.

Що стосується короткострокових результатів, то NYLA змінився на +0,12% за останню годину, +24,23% за 24 години та на -23,55% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Nyla AI (NYLA)

Ринкова капіталізація $ 2,38M$ 2,38M $ 2,38M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,38M$ 2,38M $ 2,38M Циркуляційне постачання 999,99M 999,99M 999,99M Загальна пропозиція 999 986 790,43 999 986 790,43 999 986 790,43

Поточна ринкова капіталізація Nyla AI — $ 2,38M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NYLA — 999,99M, зі загальною пропозицією 999986790.43. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,38M.