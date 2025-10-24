Актуальна ціна Nyla AI сьогодні становить 0,00238306 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NYLA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NYLA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Nyla AI сьогодні становить 0,00238306 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NYLA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NYLA на MEXC вже зараз.

Докладніше про NYLA

Інформація про ціну NYLA

Офіційний вебсайт NYLA

Токеноміка NYLA

Прогноз ціни NYLA

Ціна Nyla AI (NYLA)

Актуальна ціна 1 NYLA до USD:

$0,00238306
$0,00238306$0,00238306
+24,20%1D
Графік ціни Nyla AI (NYLA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:53:08 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Nyla AI (NYLA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00189912
$ 0,00189912$ 0,00189912
Мін. за 24 год
$ 0,00240556
$ 0,00240556$ 0,00240556
Макс. за 24 год

$ 0,00189912
$ 0,00189912$ 0,00189912

$ 0,00240556
$ 0,00240556$ 0,00240556

$ 0,00976394
$ 0,00976394$ 0,00976394

$ 0,00131479
$ 0,00131479$ 0,00131479

+0,12%

+24,23%

-23,55%

-23,55%

Актуальна ціна Nyla AI (NYLA) становить $0,00238306. За останні 24 години NYLA торгувався між мінімумом у $ 0,00189912 і максимумом у $ 0,00240556, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NYLA становить $ 0,00976394, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00131479.

Що стосується короткострокових результатів, то NYLA змінився на +0,12% за останню годину, +24,23% за 24 години та на -23,55% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Nyla AI (NYLA)

$ 2,38M
$ 2,38M$ 2,38M

--
----

$ 2,38M
$ 2,38M$ 2,38M

999,99M
999,99M 999,99M

999 986 790,43
999 986 790,43 999 986 790,43

Поточна ринкова капіталізація Nyla AI — $ 2,38M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NYLA — 999,99M, зі загальною пропозицією 999986790.43. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,38M.

Історія ціни Nyla AI (NYLA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nyla AI до USD становила $ +0,0004648.
За останні 30 днів зміна ціни Nyla AI до USD становила $ -0,0007911406.
За останні 60 днів зміна ціни Nyla AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nyla AI до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0004648+24,23%
30 днів$ -0,0007911406-33,19%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Nyla AI (NYLA)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу.

Ресурс Nyla AI (NYLA)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Nyla AI (USD)

Скільки коштуватиме Nyla AI (NYLA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Nyla AI (NYLA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Nyla AI.

Перегляньте прогноз ціни Nyla AI вже зараз!

NYLA до місцевих валют

Токеноміка Nyla AI (NYLA)

Розуміння токеноміки Nyla AI (NYLA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NYLA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Nyla AI (NYLA)

Скільки сьогодні коштує Nyla AI (NYLA)?
Актуальна ціна NYLA у USD становить 0,00238306 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна NYLA до USD?
Поточна ціна NYLA до USD — $ 0,00238306. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Nyla AI?
Ринкова капіталізація NYLA — $ 2,38M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція NYLA?
Циркуляційна пропозиція NYLA — 999,99M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) NYLA?
NYLA досяг історичної максимальної ціни у 0,00976394 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) NYLA?
Історична мінімальна ціна NYLA становила 0,00131479 USD.
Який обсяг торгівлі NYLA?
Актуальний обсяг торгівлі NYLA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна NYLA цього року?
NYLA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни NYLA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:53:08 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Nyla AI (NYLA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

