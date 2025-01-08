Сьогоднішня ціна Nyantereum International (NYANTE)

Поточна ціна Nyantereum International (NYANTE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.21K USD. Ціна NYANTE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nyantereum International:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.57 USD

- зміна ціни Nyantereum International протягом дня — -17.64%

- циркуляційна пропозиція – 1,000.00T USD

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