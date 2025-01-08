Ціна Nyantereum International (NYANTE)
Поточна ціна Nyantereum International (NYANTE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.21K USD. Ціна NYANTE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nyantereum International:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.57 USD
- зміна ціни Nyantereum International протягом дня — -17.64%
- циркуляційна пропозиція – 1,000.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nyantereum International до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nyantereum International до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nyantereum International до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nyantereum International до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-17.64%
|30 днів
|$ 0
|-16.82%
|60 днів
|$ 0
|+12.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nyantereum International: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+10.28%
-17.64%
-28.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What Is Nyantereum International (NYANTE)? Established as a cryptocurrency token, it now is a worldwide anticipated Ethereum contract token with worldwide active distribution across its community! It is merged from Ethereum and Nyancat in a successful design with active userbase. A worldwide interested network in claimers and promoting people for Nyantereum International is a steady developing impact factor for its cryptocurrency token and community. Ethereum inspired, Nyancat theme migration with a colorful design is driving its community and crypocurrency token worldwide. A strong and expanding community behind Nyantereum International is adding more and more value to its token to also serve as a store for wealth on its Ethereum contract. NYANTE is the Ethereum token that is used for: * worldwide distribution * transfering funds on community`s * storing wealth on token Nyantereum International launched October 19th 2020, with 1 trillion NYANTE tokens created at genesis. NYANTE is available for trading on a growing number of exchanges, with cryptocurrency and stablecoin pairs currently available.
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