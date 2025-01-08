Сьогоднішня ціна NyanDOGE International (NYANDOGE)

Поточна ціна NyanDOGE International (NYANDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.55K USD. Ціна NYANDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NyanDOGE International:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.02 USD

- зміна ціни NyanDOGE International протягом дня — -14.13%

- циркуляційна пропозиція – 1.00T USD

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