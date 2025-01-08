Ціна NyanDOGE International (NYANDOGE)
Поточна ціна NyanDOGE International (NYANDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.55K USD. Ціна NYANDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NyanDOGE International:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.02 USD
- зміна ціни NyanDOGE International протягом дня — -14.13%
- циркуляційна пропозиція – 1.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NyanDOGE International до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NyanDOGE International до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NyanDOGE International до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NyanDOGE International до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-14.13%
|30 днів
|$ 0
|+21.52%
|60 днів
|$ 0
|-83.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NyanDOGE International: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.13%
-14.13%
-18.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Established as a cryptocurrency token, merged from Yoshi and Nyancat.
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