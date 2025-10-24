Інформація щодо ціни Nyan Meme Coin (NYAN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -0,91% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,91%

Актуальна ціна Nyan Meme Coin (NYAN) становить --. За останні 24 години NYAN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NYAN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NYAN змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -0,91% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Nyan Meme Coin (NYAN)

Ринкова капіталізація $ 247,52K$ 247,52K $ 247,52K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 247,52K$ 247,52K $ 247,52K Циркуляційне постачання 63,17T 63,17T 63,17T Загальна пропозиція 63 172 200 000 000,0 63 172 200 000 000,0 63 172 200 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Nyan Meme Coin — $ 247,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NYAN — 63,17T, зі загальною пропозицією 63172200000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 247,52K.