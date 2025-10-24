Актуальна ціна Nyan Heroes сьогодні становить 0,00211951 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NYAN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NYAN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Nyan Heroes сьогодні становить 0,00211951 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NYAN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NYAN на MEXC вже зараз.

Логотип Nyan Heroes

Ціна Nyan Heroes (NYAN)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 NYAN до USD:

$0,00211899
$0,00211899$0,00211899
-35,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Nyan Heroes (NYAN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:52:54 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Nyan Heroes (NYAN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00187538
$ 0,00187538$ 0,00187538
Мін. за 24 год
$ 0,00343092
$ 0,00343092$ 0,00343092
Макс. за 24 год

$ 0,00187538
$ 0,00187538$ 0,00187538

$ 0,00343092
$ 0,00343092$ 0,00343092

$ 0,457078
$ 0,457078$ 0,457078

$ 0
$ 0$ 0

-1,70%

-35,21%

-25,11%

-25,11%

Актуальна ціна Nyan Heroes (NYAN) становить $0,00211951. За останні 24 години NYAN торгувався між мінімумом у $ 0,00187538 і максимумом у $ 0,00343092, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NYAN становить $ 0,457078, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NYAN змінився на -1,70% за останню годину, -35,21% за 24 години та на -25,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Nyan Heroes (NYAN)

$ 310,11K
$ 310,11K$ 310,11K

--
----

$ 2,12M
$ 2,12M$ 2,12M

146,35M
146,35M 146,35M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Nyan Heroes — $ 310,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NYAN — 146,35M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,12M.

Історія ціни Nyan Heroes (NYAN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nyan Heroes до USD становила $ -0,001151901829564766.
За останні 30 днів зміна ціни Nyan Heroes до USD становила $ +0,0013405894.
За останні 60 днів зміна ціни Nyan Heroes до USD становила $ +0,0001501104.
За останні 90 днів зміна ціни Nyan Heroes до USD становила $ -0,0013932240847961436.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,001151901829564766-35,21%
30 днів$ +0,0013405894+63,25%
60 днів$ +0,0001501104+7,08%
90 днів$ -0,0013932240847961436-39,66%

Що таке Nyan Heroes (NYAN)

Nyan Heroes is a team-based hero shooter featuring cats piloting mechs. Master unique abilities and advanced feline movement. Customize your mech loadout with weapons and mods. Even after your mech falls in combat, your cat skills can still turn the tide of battle for your team!

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу.

Ресурс Nyan Heroes (NYAN)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Nyan Heroes (USD)

Скільки коштуватиме Nyan Heroes (NYAN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Nyan Heroes (NYAN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Nyan Heroes.

Перегляньте прогноз ціни Nyan Heroes вже зараз!

NYAN до місцевих валют

Токеноміка Nyan Heroes (NYAN)

Розуміння токеноміки Nyan Heroes (NYAN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NYAN зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Nyan Heroes (NYAN)

Скільки сьогодні коштує Nyan Heroes (NYAN)?
Актуальна ціна NYAN у USD становить 0,00211951 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна NYAN до USD?
Поточна ціна NYAN до USD — $ 0,00211951. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Nyan Heroes?
Ринкова капіталізація NYAN — $ 310,11K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція NYAN?
Циркуляційна пропозиція NYAN — 146,35M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) NYAN?
NYAN досяг історичної максимальної ціни у 0,457078 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) NYAN?
Історична мінімальна ціна NYAN становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі NYAN?
Актуальний обсяг торгівлі NYAN за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна NYAN цього року?
NYAN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни NYAN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:52:54 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Nyan Heroes (NYAN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

