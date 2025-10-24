Інформація щодо ціни Nyan Heroes (NYAN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00187538 $ 0,00187538 $ 0,00187538 Мін. за 24 год $ 0,00343092 $ 0,00343092 $ 0,00343092 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00187538$ 0,00187538 $ 0,00187538 Макс. за 24 год $ 0,00343092$ 0,00343092 $ 0,00343092 Рекордний максимум $ 0,457078$ 0,457078 $ 0,457078 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,70% Зміна ціни (1 дн.) -35,21% Зміна ціни (за 7 дн.) -25,11% Зміна ціни (за 7 дн.) -25,11%

Актуальна ціна Nyan Heroes (NYAN) становить $0,00211951. За останні 24 години NYAN торгувався між мінімумом у $ 0,00187538 і максимумом у $ 0,00343092, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NYAN становить $ 0,457078, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NYAN змінився на -1,70% за останню годину, -35,21% за 24 години та на -25,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Nyan Heroes (NYAN)

Ринкова капіталізація $ 310,11K$ 310,11K $ 310,11K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,12M$ 2,12M $ 2,12M Циркуляційне постачання 146,35M 146,35M 146,35M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Nyan Heroes — $ 310,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NYAN — 146,35M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,12M.