Інформація щодо ціни Nyan Cat (NYAN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00297702 $ 0,00297702 $ 0,00297702 Мін. за 24 год $ 0,00429789 $ 0,00429789 $ 0,00429789 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00297702$ 0,00297702 $ 0,00297702 Макс. за 24 год $ 0,00429789$ 0,00429789 $ 0,00429789 Рекордний максимум $ 0,00637036$ 0,00637036 $ 0,00637036 Найнижча ціна $ 0,00050251$ 0,00050251 $ 0,00050251 Зміна ціни (за 1 год) -0,48% Зміна ціни (1 дн.) -22,92% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,32% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,32%

Актуальна ціна Nyan Cat (NYAN) становить $0,00325459. За останні 24 години NYAN торгувався між мінімумом у $ 0,00297702 і максимумом у $ 0,00429789, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NYAN становить $ 0,00637036, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00050251.

Що стосується короткострокових результатів, то NYAN змінився на -0,48% за останню годину, -22,92% за 24 години та на -6,32% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Nyan Cat (NYAN)

Ринкова капіталізація $ 3,25M$ 3,25M $ 3,25M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,25M$ 3,25M $ 3,25M Циркуляційне постачання 999,98M 999,98M 999,98M Загальна пропозиція 999 979 528,701393 999 979 528,701393 999 979 528,701393

Поточна ринкова капіталізація Nyan Cat — $ 3,25M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NYAN — 999,98M, зі загальною пропозицією 999979528.701393. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,25M.