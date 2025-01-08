Ціна NXTChain (NXT)
Поточна ціна NXTChain (NXT) сьогодні становить 0.00807596 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NXT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NXTChain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.00 USD
- зміна ціни NXTChain протягом дня — +0.40%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NXTChain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NXTChain до USD становила $ +0.0016024408.
За останні 60 днів зміна ціни NXTChain до USD становила $ +0.0086298586.
За останні 90 днів зміна ціни NXTChain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.40%
|30 днів
|$ +0.0016024408
|+19.84%
|60 днів
|$ +0.0086298586
|+106.86%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NXTChain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
+0.40%
+11.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NXTChain is establishing the foundation of Web 3.0 with a global validator node network, by prioritizing user-friendly implementation for tailored blockchain solutions in enterprise and governmental applications.
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