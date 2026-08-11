Яка зараз ціна NX8?

NX8 (NX8) торгують за ₴3056.6429038362240000, що відображає зміну ціни на рівні -0.21% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає NX8 у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Index,DeFi Index,Solana Ecosystem, NX8 часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують NX8 сьогодні?

За останні 24 години NX8 зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів NX8?

Сьогодні в обігу знаходиться 27439.957122704 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг NX8?

Наразі NX8 займає ринковий рейтинг №2250 з ринковою капіталізацією ₴83870385.55991796000000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати NX8 за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -0.21% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як NX8 порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Index,DeFi Index,Solana Ecosystem NX8 демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.