Сьогоднішня ціна NX Token (NX)

Поточна ціна NX Token (NX) сьогодні становить 0.07143 USD з ринковою капіталізацією $ 2.44M USD. Ціна NX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NX Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.83K USD

- зміна ціни NX Token протягом дня — +1.23%

- циркуляційна пропозиція – 34.22M USD

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