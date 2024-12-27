Ціна Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA)
Поточна ціна Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) сьогодні становить 7.08 USD з ринковою капіталізацією $ 861.91K USD. Ціна DNVDA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nvidia Tokenized Stock Defichain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.28 USD
- зміна ціни Nvidia Tokenized Stock Defichain протягом дня — -0.09%
- циркуляційна пропозиція – 121.75K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nvidia Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -0.006450820440147.
За останні 30 днів зміна ціни Nvidia Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -1.3791670080.
За останні 60 днів зміна ціни Nvidia Tokenized Stock Defichain до USD становила $ +12.2667789720.
За останні 90 днів зміна ціни Nvidia Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -5.308076181614483.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.006450820440147
|-0.09%
|30 днів
|$ -1.3791670080
|-19.47%
|60 днів
|$ +12.2667789720
|+173.26%
|90 днів
|$ -5.308076181614483
|-42.84%
Останній аналіз цін Nvidia Tokenized Stock Defichain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
-0.09%
+6.34%
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