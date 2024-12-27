Сьогоднішня ціна Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA)

Поточна ціна Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) сьогодні становить 7.08 USD з ринковою капіталізацією $ 861.91K USD. Ціна DNVDA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nvidia Tokenized Stock Defichain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.28 USD

- зміна ціни Nvidia Tokenized Stock Defichain протягом дня — -0.09%

- циркуляційна пропозиція – 121.75K USD

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