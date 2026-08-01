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Поточна ціна NVIDIA rStock сьогодні становить 181,7 USD. Ринкова капіталізація NVDAR становить 216 409 USD. Відстежуйте оновлення цін NVDAR до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна NVIDIA rStock сьогодні становить 181,7 USD. Ринкова капіталізація NVDAR становить 216 409 USD. Відстежуйте оновлення цін NVDAR до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про NVDAR

Інформація про ціну NVDAR

Що таке NVDAR

Офіційний вебсайт NVDAR

Токеноміка NVDAR

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Ціна NVIDIA rStock (NVDAR)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 NVDAR до USD:

$181,7
$181,7$181,7
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни NVIDIA rStock (NVDAR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:16:28 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна NVIDIA rStock

Поточна ціна NVIDIA rStock (NVDAR) сьогодні становить $ 181,7, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NVDAR до USD становить $ 181,7 за NVDAR.

NVIDIA rStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 216 409, з циркуляційною пропозицією у 1,19K NVDAR. Протягом останніх 24 годин NVDAR торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 200,0, тоді як історичний мінімум — $ 171,52.

У короткостроковій динаміці NVDAR змінився на -- за останню годину та на +0,03% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,39.

Ринкова інформація щодо NVIDIA rStock (NVDAR)

$ 216,41K
$ 216,41K$ 216,41K

$ 1,39
$ 1,39$ 1,39

$ 216,41K
$ 216,41K$ 216,41K

1,19K
1,19K 1,19K

1 190,998356721
1 190,998356721 1 190,998356721

Поточна ринкова капіталізація NVIDIA rStock — $ 216,41K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,39. Циркуляційна пропозиція NVDAR — 1,19K, зі загальною пропозицією 1190.998356721. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 216,41K.

Історія ціни NVIDIA rStock у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 200,0
$ 200,0$ 200,0

$ 171,52
$ 171,52$ 171,52

--

--

+0,03%

+0,03%

Історія ціни NVIDIA rStock (NVDAR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NVIDIA rStock до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NVIDIA rStock до USD становила $ -0,2104449400.
За останні 60 днів зміна ціни NVIDIA rStock до USD становила $ -0,5326535500.
За останні 90 днів зміна ціни NVIDIA rStock до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0,2104449400-0,11%
60 днів$ -0,5326535500-0,29%
90 днів----

Прогноз ціни NVIDIA rStock

Прогноз ціни NVIDIA rStock (NVDAR) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна NVDAR у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни NVIDIA rStock (NVDAR) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна NVIDIA rStock потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне NVIDIA rStock у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни NVDAR на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни NVIDIA rStock.

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Ресурс NVIDIA rStock (NVDAR)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Real World Assets (RWA)Remora Markets Tokenized rStocksSolana Ecosystem

Про NVIDIA rStock

Яка зараз ціна NVIDIA rStock?

Поточна оцінка становить ₴8009.305985805552000, що вказує на зміну ціни у розмірі --% за останні 24 години.

Як настрій ринку впливає на NVDAR?

Настрій формують макроекономічні умови, новини галузі та події в екосистемі --. Позитивний настрій часто корелюється зі зростанням обсягів і короткостроковим підвищенням цін.

Яка ринкова капіталізація та глобальний рейтинг NVIDIA rStock?

З ринковою капіталізацією ₴9539272.97238411504000 NVIDIA rStock займає #4625 місце, що підкреслює його вплив та масштаби на ширшому ринку.

Яка недавня торгова активність?

NVDAR зафіксував обсяг торговельних операцій за 24 години у розмірі ₴--, що демонструє рівень активної участі світових трейдерів.

Наскільки волатильним є NVDAR сьогодні?

Волатильність токена оцінюється у --%, що допомагає трейдерам оцінити, чи перебуває ринок у стані стабільності, чи відбуваються швидкі коливання.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴0E-15 та ₴0E-15, що вказує на внутрішньоденну стійкість ціни.

Які довгострокові фактори впливають на NVIDIA rStock?

До таких факторів належать обігове надходження (1190.998356721 токенів), тенденції прийняття у Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),SPL22,Remora Markets Tokenized rStocks та загальна популярність мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про NVIDIA rStock

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:16:28 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для NVIDIA rStock (NVDAR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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