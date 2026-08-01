Сьогоднішня ціна NVIDIA rStock

Поточна ціна NVIDIA rStock (NVDAR) сьогодні становить $ 181,7, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NVDAR до USD становить $ 181,7 за NVDAR.

NVIDIA rStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 216 409, з циркуляційною пропозицією у 1,19K NVDAR. Протягом останніх 24 годин NVDAR торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 200,0, тоді як історичний мінімум — $ 171,52.

У короткостроковій динаміці NVDAR змінився на -- за останню годину та на +0,03% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,39.

Ринкова інформація щодо NVIDIA rStock (NVDAR)

Ринкова капіталізація $ 216,41K$ 216,41K $ 216,41K Обсяг (за 24 год) $ 1,39$ 1,39 $ 1,39 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 216,41K$ 216,41K $ 216,41K Циркуляційне постачання 1,19K 1,19K 1,19K Загальна пропозиція 1 190,998356721 1 190,998356721 1 190,998356721

Поточна ринкова капіталізація NVIDIA rStock — $ 216,41K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,39. Циркуляційна пропозиція NVDAR — 1,19K, зі загальною пропозицією 1190.998356721. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 216,41K.