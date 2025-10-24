Актуальна ціна Nuwa World by Virtuals сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NUWA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NUWA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Nuwa World by Virtuals сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NUWA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NUWA на MEXC вже зараз.

$0.00069265
$0.00069265$0.00069265
+7.40%1D
USD
Графік ціни Nuwa World by Virtuals (NUWA) в реальному часі
Інформація щодо ціни Nuwa World by Virtuals (NUWA) (USD)

Актуальна ціна Nuwa World by Virtuals (NUWA) становить --. За останні 24 години NUWA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NUWA становить $ 0.00128685, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NUWA змінився на +5.29% за останню годину, +7.48% за 24 години та на +6.43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Nuwa World by Virtuals (NUWA)

$ 172.78K
$ 172.78K$ 172.78K

--
----

$ 693.59K
$ 693.59K$ 693.59K

249.11M
249.11M 249.11M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Nuwa World by Virtuals — $ 172.78K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NUWA — 249.11M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 693.59K.

Історія ціни Nuwa World by Virtuals (NUWA) у USD

Що таке Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Nuwa World is the World’s First Real World Social (RWS) Scanner. Upload a face pic, find anyone, anywhere, instantly, and connect people in seconds.

Powered by the Nuwa AI Engine and Nuwa Decentralized Storage, Nuwa World builds the Human Knowledge Graph and the AI Identity Layer — completing human knowledge and becoming the truth layer for digital beings.

Nuwa World makes dating safer, networking smarter, and social interactions more trustworthy. Users can create human profiles, earn Nuwa Stones, and redeem them for $NUWA or other rewards.

By moving from RWA (Real World Assets) to RWS (Real World Social), Nuwa World is not just building a search tool —it’s building the human layer of the internet.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Nuwa World by Virtuals (USD)

Скільки коштуватиме Nuwa World by Virtuals (NUWA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Nuwa World by Virtuals (NUWA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Nuwa World by Virtuals.

Перегляньте прогноз ціни Nuwa World by Virtuals вже зараз!

Токеноміка Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Розуміння токеноміки Nuwa World by Virtuals (NUWA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NUWA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Скільки сьогодні коштує Nuwa World by Virtuals (NUWA)?
Актуальна ціна NUWA у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна NUWA до USD?
Поточна ціна NUWA до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Nuwa World by Virtuals?
Ринкова капіталізація NUWA — $ 172.78K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція NUWA?
Циркуляційна пропозиція NUWA — 249.11M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) NUWA?
NUWA досяг історичної максимальної ціни у 0.00128685 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) NUWA?
Історична мінімальна ціна NUWA становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі NUWA?
Актуальний обсяг торгівлі NUWA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна NUWA цього року?
NUWA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни NUWA для поглибленого аналізу.
