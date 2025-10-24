Інформація щодо ціни Nuwa World by Virtuals (NUWA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0.00128685$ 0.00128685 $ 0.00128685 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +5.29% Зміна ціни (1 дн.) +7.48% Зміна ціни (за 7 дн.) +6.43% Зміна ціни (за 7 дн.) +6.43%

Актуальна ціна Nuwa World by Virtuals (NUWA) становить --. За останні 24 години NUWA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NUWA становить $ 0.00128685, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NUWA змінився на +5.29% за останню годину, +7.48% за 24 години та на +6.43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Ринкова капіталізація $ 172.78K$ 172.78K $ 172.78K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 693.59K$ 693.59K $ 693.59K Циркуляційне постачання 249.11M 249.11M 249.11M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Nuwa World by Virtuals — $ 172.78K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NUWA — 249.11M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 693.59K.