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Ціна Nuvola Digital (NVL)

USD

Графік ціни Nuvola Digital (NVL) в реальному часі

$1.31
$1.31$1.31
+1.70%(1D)

Сьогоднішня ціна Nuvola Digital (NVL)

Поточна ціна Nuvola Digital (NVL) сьогодні становить 1.31 USD з ринковою капіталізацією $ 21.96M USD. Ціна NVL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nuvola Digital:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.47K USD
- зміна ціни Nuvola Digital протягом дня — +1.72%
- циркуляційна пропозиція – 16.77M USD

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Цінові показники Nuvola Digital (NVL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nuvola Digital до USD становила $ +0.02212421.
За останні 30 днів зміна ціни Nuvola Digital до USD становила $ -0.1539189740.
За останні 60 днів зміна ціни Nuvola Digital до USD становила $ +1.0749803670.
За останні 90 днів зміна ціни Nuvola Digital до USD становила $ +0.4165852857061149.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.02212421+1.72%
30 днів$ -0.1539189740-11.74%
60 днів$ +1.0749803670+82.06%
90 днів$ +0.4165852857061149+46.63%

Аналіз цін Nuvola Digital (NVL)

Останній аналіз цін Nuvola Digital: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.28
$ 1.28$ 1.28

$ 1.36
$ 1.36$ 1.36

$ 1.93
$ 1.93$ 1.93

-0.53%

+1.72%

+20.79%

Ринкова інформація Nuvola Digital (NVL)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 21.96M
$ 21.96M$ 21.96M

$ 37.47K
$ 37.47K$ 37.47K

16.77M
16.77M 16.77M

Що таке Nuvola Digital ( NVL)

Nuvola Didital is a DePIN aggregator, essentially deploying resources & nodes for our partner projects (such as IAGON/WMT) and share the revenues and rewards back to our holders. We are going to be working with different projects on Cardano as well as on other chains.

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Ресурс Nuvola Digital (NVL)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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