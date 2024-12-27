Сьогоднішня ціна Nuvola Digital (NVL)

Поточна ціна Nuvola Digital (NVL) сьогодні становить 1.31 USD з ринковою капіталізацією $ 21.96M USD. Ціна NVL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nuvola Digital:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.47K USD

- зміна ціни Nuvola Digital протягом дня — +1.72%

- циркуляційна пропозиція – 16.77M USD

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