Ціна Nuvola Digital (NVL)
Поточна ціна Nuvola Digital (NVL) сьогодні становить 1.31 USD з ринковою капіталізацією $ 21.96M USD. Ціна NVL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nuvola Digital:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.47K USD
- зміна ціни Nuvola Digital протягом дня — +1.72%
- циркуляційна пропозиція – 16.77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nuvola Digital до USD становила $ +0.02212421.
За останні 30 днів зміна ціни Nuvola Digital до USD становила $ -0.1539189740.
За останні 60 днів зміна ціни Nuvola Digital до USD становила $ +1.0749803670.
За останні 90 днів зміна ціни Nuvola Digital до USD становила $ +0.4165852857061149.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02212421
|+1.72%
|30 днів
|$ -0.1539189740
|-11.74%
|60 днів
|$ +1.0749803670
|+82.06%
|90 днів
|$ +0.4165852857061149
|+46.63%
Останній аналіз цін Nuvola Digital: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.53%
+1.72%
+20.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nuvola Didital is a DePIN aggregator, essentially deploying resources & nodes for our partner projects (such as IAGON/WMT) and share the revenues and rewards back to our holders. We are going to be working with different projects on Cardano as well as on other chains.
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