Сьогоднішня ціна NUVA nvYLDS

Поточна ціна NUVA nvYLDS (NVYLDS) сьогодні становить $ 1.016, зі зміною 0.01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NVYLDS до USD становить $ 1.016 за NVYLDS.

NUVA nvYLDS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 81,400, з циркуляційною пропозицією у 80.15K NVYLDS. Протягом останніх 24 годин NVYLDS торгувався між $ 1.016 (мінімум) та $ 1.016 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.016, тоді як історичний мінімум — $ 1.014.

У короткостроковій динаміці NVYLDS змінився на 0.00% за останню годину та на +0.06% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.00.

Ринкова інформація щодо NUVA nvYLDS (NVYLDS)

Ринкова капіталізація $ 81.40K$ 81.40K $ 81.40K Обсяг (за 24 год) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 81.40K$ 81.40K $ 81.40K Циркуляційне постачання 80.15K 80.15K 80.15K Загальна пропозиція 80,147.431767197 80,147.431767197 80,147.431767197

Поточна ринкова капіталізація NUVA nvYLDS — $ 81.40K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.00. Циркуляційна пропозиція NVYLDS — 80.15K, зі загальною пропозицією 80147.431767197. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 81.40K.