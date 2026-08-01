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Поточна ціна NUVA nvYLDS сьогодні становить 1.016 USD. Ринкова капіталізація NVYLDS становить 81,400 USD. Відстежуйте оновлення цін NVYLDS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна NUVA nvYLDS сьогодні становить 1.016 USD. Ринкова капіталізація NVYLDS становить 81,400 USD. Відстежуйте оновлення цін NVYLDS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про NVYLDS

Інформація про ціну NVYLDS

Що таке NVYLDS

Офіційний вебсайт NVYLDS

Токеноміка NVYLDS

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Ціна NUVA nvYLDS (NVYLDS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 NVYLDS до USD:

$1.016
$1.016$1.016
0.00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни NUVA nvYLDS (NVYLDS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:16:13 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна NUVA nvYLDS

Поточна ціна NUVA nvYLDS (NVYLDS) сьогодні становить $ 1.016, зі зміною 0.01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NVYLDS до USD становить $ 1.016 за NVYLDS.

NUVA nvYLDS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 81,400, з циркуляційною пропозицією у 80.15K NVYLDS. Протягом останніх 24 годин NVYLDS торгувався між $ 1.016 (мінімум) та $ 1.016 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.016, тоді як історичний мінімум — $ 1.014.

У короткостроковій динаміці NVYLDS змінився на 0.00% за останню годину та на +0.06% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.00.

Ринкова інформація щодо NUVA nvYLDS (NVYLDS)

$ 81.40K
$ 81.40K$ 81.40K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 81.40K
$ 81.40K$ 81.40K

80.15K
80.15K 80.15K

80,147.431767197
80,147.431767197 80,147.431767197

Поточна ринкова капіталізація NUVA nvYLDS — $ 81.40K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.00. Циркуляційна пропозиція NVYLDS — 80.15K, зі загальною пропозицією 80147.431767197. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 81.40K.

Історія ціни NUVA nvYLDS у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1.016
$ 1.016$ 1.016
Мін. за 24 год
$ 1.016
$ 1.016$ 1.016
Макс. за 24 год

$ 1.016
$ 1.016$ 1.016

$ 1.016
$ 1.016$ 1.016

$ 1.016
$ 1.016$ 1.016

$ 1.014
$ 1.014$ 1.014

0.00%

+0.01%

+0.06%

+0.06%

Історія ціни NUVA nvYLDS (NVYLDS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NUVA nvYLDS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NUVA nvYLDS до USD становила $ +0.0026359104.
За останні 60 днів зміна ціни NUVA nvYLDS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NUVA nvYLDS до USD становила $ +0.0003736611243805.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0.01%
30 днів$ +0.0026359104+0.26%
60 днів$ 0--
90 днів$ +0.0003736611243805+0.00%

Прогноз ціни NUVA nvYLDS

Прогноз ціни NUVA nvYLDS (NVYLDS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна NVYLDS у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни NUVA nvYLDS (NVYLDS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна NUVA nvYLDS потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне NUVA nvYLDS у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни NVYLDS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни NUVA nvYLDS.

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Ресурс NUVA nvYLDS (NVYLDS)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)

Про NUVA nvYLDS

Яка зараз ціна NUVA nvYLDS?

NUVA nvYLDS торгується по ₴44.78511217159296000, що відображає зміну ціни на 0.00% за останні 24 години.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг NVYLDS?

З ринковою капіталізацією ₴3588098.55390518400000, NVYLDS займає #6146 місце у світі, демонструючи свою присутність на ринку криптовалют.

Який обсяг торгів NUVA nvYLDS генерує щоденно?

За останні 24 години обсяг торгів склав ₴--, що свідчить про високий інтерес серед трейдерів та глибокі ліквіднісні умови.

Яка обігова кількість NVYLDS?

На відкритому ринку обігується 80147.431767197 токенів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

NUVA nvYLDS коливався між ₴44.78511217159296000 та ₴44.78511217159296000, що відображає щоденну волатильність.

Як NUVA nvYLDS порівнюється зі своїм ATH?

Його найвища ціна за всю історію становить ₴44.78511217159296000, що служить орієнтиром для оцінки довгострокового потенціалу.

Які довгострокові фундаментальні фактори впливають на NVYLDS?

Фундаментальні фактори включають механізми пропозиції, тенденції прийняття у категорії Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA), а також темпи розвитку мережі --.

Як поводиться NVYLDS у різних ринкових умовах?

У періоди високого обсягу торгів ліквідність покращується, а спреди стискаються. У періоди низького обсягу цінові коливання можуть ставати більш хаотичними через зменшення глибини ринку.

Люди також запитують: Інші запитання про NUVA nvYLDS

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:16:13 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для NUVA nvYLDS (NVYLDS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про NUVA nvYLDS

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