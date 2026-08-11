Сьогоднішня ціна NUVA nvPRIME

Поточна ціна NUVA nvPRIME (NVPRIME) сьогодні становить $ 1,052, зі зміною 0,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NVPRIME до USD становить $ 1,052 за NVPRIME.

NUVA nvPRIME наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 5 147 101, з циркуляційною пропозицією у 4,89M NVPRIME. Протягом останніх 24 годин NVPRIME торгувався між $ 1,048 (мінімум) та $ 1,054 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,062, тоді як історичний мінімум — $ 1,04.

У короткостроковій динаміці NVPRIME змінився на -0,01% за останню годину та на +0,04% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо NUVA nvPRIME (NVPRIME)

Ринкова капіталізація $ 5,15M$ 5,15M $ 5,15M Обсяг (за 24 год) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,15M$ 5,15M $ 5,15M Циркуляційне постачання 4,89M 4,89M 4,89M Загальна пропозиція 4 893 337,56518119 4 893 337,56518119 4 893 337,56518119

Поточна ринкова капіталізація NUVA nvPRIME — $ 5,15M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція NVPRIME — 4,89M, зі загальною пропозицією 4893337.56518119. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,15M.