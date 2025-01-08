Сьогоднішня ціна NUTZ (NUTZ)

Поточна ціна NUTZ (NUTZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.87K USD. Ціна NUTZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NUTZ:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.63 USD

- зміна ціни NUTZ протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 3.22B USD

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