Ціна NUTZ (NUTZ)
Поточна ціна NUTZ (NUTZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.87K USD. Ціна NUTZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NUTZ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.63 USD
- зміна ціни NUTZ протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 3.22B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NUTZ до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NUTZ до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NUTZ до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NUTZ до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-5.47%
|60 днів
|$ 0
|-56.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NUTZ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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+0.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
## NUTZ ($NUTZ) Overview NUTZ ($NUTZ) is the official token of NutzPad, an innovative platform designed specifically for the memecoin market. This market emerged as a phenomenon global cultural culture, using memes as a powerful form of expression that mobilizes masses around the world. Originally launched on the Binance network, the NUTZ token is in transition to its own blockchain, NUTZchain, which will be launched soon and promises mobilize the entire WEB3. NutzPad offers a dedicated ecosystem for creators, enthusiasts and meme investors, promoting creativity, innovation and profitability. ## Vision and Mission Vision: Become the leading platform and access point for the NUTZchain ecosystem, empower meme creators and enthusiasts and provide a dynamic environment where memes can thrive, innovate and create new opportunities, allowing investors and fans to engage and profit from high quality memes. Mission: Transform the way memes are perceived and used in the digital environment. Create one ecosystem where memes become valuable digital assets, encouraging innovation and creativity among creators and enthusiasts, as well as equipping them with the tools and infrastructure necessary for memes to not only entertain, but also generate significant economic opportunities.
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