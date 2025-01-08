Ціна NUTGAIN (NUTGV2)
Поточна ціна NUTGAIN (NUTGV2) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NUTGV2 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NUTGAIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.95K USD
- зміна ціни NUTGAIN протягом дня — -0.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NUTGAIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NUTGAIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NUTGAIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NUTGAIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.07%
|30 днів
|$ 0
|+0.02%
|60 днів
|$ 0
|-35.08%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NUTGAIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
-0.07%
+0.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nutgain (NUTGV2) is a crypto project that focuses on NFT Marketplace to accommodate raffles. So, users can get up to 15% discounts for purchasing NFTs with $NUTGV2. Also, developers build a decentralized exchange (DEX). As a result, users can swap, provide liquidity, farm, make spins and win.
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