Сьогоднішня ціна Nutcash (NCASH)

Поточна ціна Nutcash (NCASH) сьогодні становить 0.01462673 USD з ринковою капіталізацією $ 124.56K USD. Ціна NCASH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nutcash:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 217.08 USD

- зміна ціни Nutcash протягом дня — -7.50%

- циркуляційна пропозиція – 8.52M USD

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