Ціна Nutcash (NCASH)
Поточна ціна Nutcash (NCASH) сьогодні становить 0.01462673 USD з ринковою капіталізацією $ 124.56K USD. Ціна NCASH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nutcash:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 217.08 USD
- зміна ціни Nutcash протягом дня — -7.50%
- циркуляційна пропозиція – 8.52M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nutcash до USD становила $ -0.00118613542723501.
За останні 30 днів зміна ціни Nutcash до USD становила $ -0.0097717979.
За останні 60 днів зміна ціни Nutcash до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nutcash до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00118613542723501
|-7.50%
|30 днів
|$ -0.0097717979
|-66.80%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nutcash: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
-7.50%
-4.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NCASH is a staking memecoin deployed on Arbitrum One with a fixed capped supply. The cryptocurrency was created for entertainment purposes, for rewarding Nutcoin Ecosystem crypto communities by staking assets and for granting access to Nutcoin Ecosystem dApps (as a burning fee token). The token has been launched with no presale, no buy/sell taxes, no contract owner. 50% of supply has to be claimed by crypto communities eligible to the airdrop. Nutcash has also been bridged to Ethereum.
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