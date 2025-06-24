Сьогоднішня ціна Nut ($NUT)

Поточна ціна Nut ($NUT) сьогодні становить 1,99 USD з ринковою капіталізацією $ 595,57M USD. Ціна $NUT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nut:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Nut протягом дня — +6,91%

- циркуляційна пропозиція – 300,00M USD

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