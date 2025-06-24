Ціна Nut ($NUT)
Поточна ціна Nut ($NUT) сьогодні становить 1,99 USD з ринковою капіталізацією $ 595,57M USD. Ціна $NUT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nut:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Nut протягом дня — +6,91%
- циркуляційна пропозиція – 300,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nut до USD становила $ +0,128348.
За останні 30 днів зміна ціни Nut до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nut до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nut до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,128348
|+6,91%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nut: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,39%
+6,91%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Nut isn’t just a token; it’s a vibe. Inspired by the poker term “nut hand” (the strongest hand you can hold), $Nut takes that unbeatable energy and injects it into the crypto market. It’s built on the Solana blockchain, making it fast, cheap, and scalable — basically the opposite of gas-fee hell. The Token, the meme, the movement, the vibe, the legend, THE NUT. A no brainer for degens who play to win. Here every HODLer is a legend, a nuthead. $Nut is the play that makes jeets cry and degens grin.
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