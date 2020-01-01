Токеноміка NUSA (NUSA) Дізнайтеся ключову інформацію про NUSA (NUSA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація NUSA (NUSA) NUSA's Vision: Enabling an accessible Web3 experience for everyone. We see the future of internet technology will enter the Web3 era where all internet users can have full control over their belongings on the internet. NUSA Features: Lending Market: Enable users to deposit cryptocurrencies and earn interest or borrow other crypto assets against them.

Swap: Swap your tokens within the BEP20 network a few clicks away. Hassle-free, secure, and low-cost swap platform.

Liquidity Provider: By adding liquidity to pairing tokens, you will get an LP token that can be utilized to get a percentage of the swap fee from the respective liquidity pool.

Farm Pools: More ways to circulate your earnings; Rather than holding your LP token, put it in the farm pools for staking and get a NUSA reward.

Airdrop: Join a strong community by supporting a project while getting rewarded.

Governance Token: NUSA will launch a governance mechanism where holders can get a portion of the revenue generated by Nusa protocols. (Coming Soon!)

NFT Marketplace: NFT marketplace to buy and sell your favorite NFT on the Polygon network. (Coming soon!) There are several utilities for NUSA: Add any BEP20 token into Nusa Lending Market.

The requirement to join Nusa Airdrop and many other events. You can say it is a participation ticket to join events.

Governance token. In NUSA, there is a governance model where the staked Nusa will represent your portion in a protocol revenue distribution monthly. (Coming soon)

More utilities will be developed as more features are being developed. Офіційний вебсайт: https://tadpole.finance Купити NUSA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни NUSA (NUSA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NUSA (NUSA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 678,86K $ 678,86K $ 678,86K Загальна пропозиція: $ 113,68K $ 113,68K $ 113,68K Циркуляційна пропозиція: $ 91,88K $ 91,88K $ 91,88K FDV (повністю розведена вартість): $ 839,95K $ 839,95K $ 839,95K Історичний максимум: $ 28,28 $ 28,28 $ 28,28 Історичний мінімум: $ 5,35 $ 5,35 $ 5,35 Поточна ціна: $ 7,39 $ 7,39 $ 7,39 Дізнайтеся більше про ціну NUSA (NUSA)

Токеноміка NUSA (NUSA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NUSA (NUSA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NUSA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NUSA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NUSA, досліджуйте ціну токена NUSA в реальному часі!

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