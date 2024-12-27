Сьогоднішня ціна NUSA (NUSA)

Поточна ціна NUSA (NUSA) сьогодні становить 9.26 USD з ринковою капіталізацією $ 820.96K USD. Ціна NUSA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NUSA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 243.74 USD

- зміна ціни NUSA протягом дня — -1.22%

- циркуляційна пропозиція – 88.64K USD

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