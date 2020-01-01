Токеноміка Nuritopia (NBLU) Дізнайтеся ключову інформацію про Nuritopia (NBLU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Nuritopia (NBLU) NURITOPIA is a boundless universe that brings people with similar hobbies and common interests together under its service “FRIENDS & HANGOUTS”. We are developing a platform that fuses the virtual and the real to facilitate the process of authentically forging social connections and offers an opportunity to be rewarded by participating in both real-life and fantastical activities. In NURITOPIA, users will interact through avatars, create and trade own unique contents, all while having fun in the NURITOPIA metaverse. Additional services will be included to shape out an ecosystem with unique characteristics. Офіційний вебсайт: https://nuritopia.io/ Whitepaper: https://nuritopia.io/downloads/NURITOPIA_NBLU-Whitepaper-(ENG)_Version_1.1.pdf Купити NBLU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Nuritopia (NBLU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nuritopia (NBLU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,37M $ 3,37M $ 3,37M Загальна пропозиція: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,90B $ 1,90B $ 1,90B FDV (повністю розведена вартість): $ 8,86M $ 8,86M $ 8,86M Історичний максимум: $ 0,01740432 $ 0,01740432 $ 0,01740432 Історичний мінімум: $ 0,00158218 $ 0,00158218 $ 0,00158218 Поточна ціна: $ 0,00177111 $ 0,00177111 $ 0,00177111 Дізнайтеся більше про ціну Nuritopia (NBLU)

Токеноміка Nuritopia (NBLU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Nuritopia (NBLU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NBLU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NBLU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NBLU, досліджуйте ціну токена NBLU в реальному часі!

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