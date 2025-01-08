Сьогоднішня ціна NuriFootBall (NRFB)

Поточна ціна NuriFootBall (NRFB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5.81K USD. Ціна NRFB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NuriFootBall:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 611.01 USD

- зміна ціни NuriFootBall протягом дня — -0.34%

- циркуляційна пропозиція – 122.57M USD

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