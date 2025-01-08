Ціна NuriFootBall (NRFB)
Поточна ціна NuriFootBall (NRFB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5.81K USD. Ціна NRFB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NuriFootBall:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 611.01 USD
- зміна ціни NuriFootBall протягом дня — -0.34%
- циркуляційна пропозиція – 122.57M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NuriFootBall до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NuriFootBall до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NuriFootBall до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NuriFootBall до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.34%
|30 днів
|$ 0
|-38.63%
|60 днів
|$ 0
|-24.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NuriFootBall: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-0.34%
-0.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nuri Football is a football-related blockchain platform service, made by Nuri Football Team. Nuri Football aims to apply blockchain technology to a variety of services such as video sharing and reward-based community, stadium reservation and competition matching, as well as statistics management for amateur players and teams. Furthermore, Nuri Football about to provide not oly 'match result prediction game' but also NFT or Metaverse. And we are ultimately aiming to launch high-quality football related games which is based on Metavers·NFT to make the platform easily accessible to the general public.
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