Сьогоднішня ціна Nuri Exchange (NURI)

Поточна ціна Nuri Exchange (NURI) сьогодні становить 0.124345 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NURI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nuri Exchange:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.32K USD

- зміна ціни Nuri Exchange протягом дня — -15.02%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін NURI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NURI.