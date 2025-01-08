Ціна Nuri Exchange (NURI)
Поточна ціна Nuri Exchange (NURI) сьогодні становить 0.124345 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NURI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nuri Exchange:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.32K USD
- зміна ціни Nuri Exchange протягом дня — -15.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nuri Exchange до USD становила $ -0.0219907508959981.
За останні 30 днів зміна ціни Nuri Exchange до USD становила $ -0.0527571214.
За останні 60 днів зміна ціни Nuri Exchange до USD становила $ -0.0613771396.
За останні 90 днів зміна ціни Nuri Exchange до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0219907508959981
|-15.02%
|30 днів
|$ -0.0527571214
|-42.42%
|60 днів
|$ -0.0613771396
|-49.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nuri Exchange: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.81%
-15.02%
-15.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nuri is a next-generation AMM designed to serve as Scroll's central liquidity hub, combining the secure and battle-tested superiority of Uniswap v3 with a custom incentive engine, vote-lock governance model, and streamlined user experience.
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