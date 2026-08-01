Сьогоднішня ціна Nura Labs

Поточна ціна Nura Labs (NURA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NURA до USD становить $ 0 за NURA.

Nura Labs наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 59 961, з циркуляційною пропозицією у 8,91B NURA. Протягом останніх 24 годин NURA торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00227799, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NURA змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Nura Labs (NURA)

Ринкова капіталізація $ 59,96K$ 59,96K $ 59,96K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 59,96K$ 59,96K $ 59,96K Циркуляційне постачання 8,91B 8,91B 8,91B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Nura Labs — $ 59,96K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NURA — 8,91B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 59,96K.