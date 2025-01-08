Сьогоднішня ціна Nuon (NUON)

Поточна ціна Nuon (NUON) сьогодні становить 1.047 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NUON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nuon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 122.70 USD

- зміна ціни Nuon протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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