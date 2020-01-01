Токеноміка Nunu Spirits (NNT) Дізнайтеся ключову інформацію про Nunu Spirits (NNT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Nunu Spirits (NNT) Nunu Spirits is a Play2Earn game world where every NFT you collect has the chance to become a real tree, planted in the real world. The game focuses on casual style gameplay and leans towards cooperative games and non-combat competition and the more trees planted in our world the bigger the “Nuniverse” becomes. Simply said, Nunu Spirits is founded on three pillars - a fun game, a collectible NFT, and ecological action. Our players are able to help with reforestation initiatives around the world. Офіційний вебсайт: https://nunuspirits.io/ Купити NNT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Nunu Spirits (NNT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nunu Spirits (NNT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Загальна пропозиція: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Циркуляційна пропозиція: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (повністю розведена вартість): $ 24.48K $ 24.48K $ 24.48K Історичний максимум: $ 0.115839 $ 0.115839 $ 0.115839 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.00016319 $ 0.00016319 $ 0.00016319 Дізнайтеся більше про ціну Nunu Spirits (NNT)

Токеноміка Nunu Spirits (NNT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Nunu Spirits (NNT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NNT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NNT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NNT, досліджуйте ціну токена NNT в реальному часі!

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