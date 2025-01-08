Ціна Nunu Spirits (NNT)
Поточна ціна Nunu Spirits (NNT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NNT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nunu Spirits:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.65 USD
- зміна ціни Nunu Spirits протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nunu Spirits до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nunu Spirits до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nunu Spirits до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nunu Spirits до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-25.83%
|60 днів
|$ 0
|-23.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nunu Spirits: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nunu Spirits is a Play2Earn game world where every NFT you collect has the chance to become a real tree, planted in the real world. The game focuses on casual style gameplay and leans towards cooperative games and non-combat competition and the more trees planted in our world the bigger the “Nuniverse” becomes. Simply said, Nunu Spirits is founded on three pillars - a fun game, a collectible NFT, and ecological action. Our players are able to help with reforestation initiatives around the world.
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