Сьогоднішня ціна Nunu Spirits (NNT)

Поточна ціна Nunu Spirits (NNT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NNT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nunu Spirits:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.65 USD

- зміна ціни Nunu Spirits протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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