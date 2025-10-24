Інформація щодо ціни nunu (NUNU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0.00768959$ 0.00768959 $ 0.00768959 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -4.89% Зміна ціни (1 дн.) -7.92% Зміна ціни (за 7 дн.) -39.43% Зміна ціни (за 7 дн.) -39.43%

Актуальна ціна nunu (NUNU) становить --. За останні 24 години NUNU торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NUNU становить $ 0.00768959, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то NUNU змінився на -4.89% за останню годину, -7.92% за 24 години та на -39.43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо nunu (NUNU)

Ринкова капіталізація $ 333.15K$ 333.15K $ 333.15K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 333.15K$ 333.15K $ 333.15K Циркуляційне постачання 999.96M 999.96M 999.96M Загальна пропозиція 999,957,798.014913 999,957,798.014913 999,957,798.014913

Поточна ринкова капіталізація nunu — $ 333.15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NUNU — 999.96M, зі загальною пропозицією 999957798.014913. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 333.15K.