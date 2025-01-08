Ціна Nuncy Paloosi (PALOOSI)
Поточна ціна Nuncy Paloosi (PALOOSI) сьогодні становить 0.00281731 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PALOOSI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nuncy Paloosi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.23 USD
- зміна ціни Nuncy Paloosi протягом дня — -8.55%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nuncy Paloosi до USD становила $ -0.000263723047712631.
За останні 30 днів зміна ціни Nuncy Paloosi до USD становила $ -0.0004732539.
За останні 60 днів зміна ціни Nuncy Paloosi до USD становила $ -0.0004474688.
За останні 90 днів зміна ціни Nuncy Paloosi до USD становила $ +0.0003305385351865987.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000263723047712631
|-8.55%
|30 днів
|$ -0.0004732539
|-16.79%
|60 днів
|$ -0.0004474688
|-15.88%
|90 днів
|$ +0.0003305385351865987
|+13.29%
Останній аналіз цін Nuncy Paloosi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.66%
-8.55%
+3.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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|1 PALOOSI до AUD
A$0.004507696
|1 PALOOSI до GBP
￡0.002253848
|1 PALOOSI до EUR
€0.0027046176
|1 PALOOSI до USD
$0.00281731
|1 PALOOSI до MYR
RM0.0126497219
|1 PALOOSI до TRY
₺0.0995355623
|1 PALOOSI до JPY
¥0.445698442
|1 PALOOSI до RUB
₽0.3021564975
|1 PALOOSI до INR
₹0.2417815442
|1 PALOOSI до IDR
Rp45.4404775093
|1 PALOOSI до PHP
₱0.1644182116
|1 PALOOSI до EGP
￡E.0.1426967515
|1 PALOOSI до BRL
R$0.017185591
|1 PALOOSI до CAD
C$0.0040287533
|1 PALOOSI до BDT
৳0.343148358
|1 PALOOSI до NGN
₦4.3544061629
|1 PALOOSI до UAH
₴0.1198483674
|1 PALOOSI до VES
Bs0.14931743
|1 PALOOSI до PKR
Rs0.7895793006
|1 PALOOSI до KZT
₸1.4977665153
|1 PALOOSI до THB
฿0.0975070991
|1 PALOOSI до TWD
NT$0.0925768066
|1 PALOOSI до CHF
Fr0.002535579
|1 PALOOSI до HKD
HK$0.0218904987
|1 PALOOSI до MAD
.د.م0.0283421386