Ціна Nuna (NUNA)
Поточна ціна Nuna (NUNA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NUNA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nuna:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 76.59 USD
- зміна ціни Nuna протягом дня — -0.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nuna до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nuna до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nuna до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nuna до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.72%
|30 днів
|$ 0
|+10.12%
|60 днів
|$ 0
|+82.89%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nuna: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.24%
-0.72%
+42.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NUNA PROJECT ART is a collective of artists and creators. The NUNA token was launched on 21/10/2021 on Stellar blockchain and in 3 days all the public sale supply went sold out. NUNA team is based in Estonia. Art and culture are part of our life and characterise the society in which we live. NUNA is an artistic initiative that aims to support artistic creation, dissemination and research. Our goal is to facilitate the access of the artistic community to the science and the new technologies. NUNA promotes team work between artists from different disciplines, operating in channels such as NFTs platforms, social, residences, workshops.
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