Інформація щодо ціни Nummus Aeternitas (NUMMUS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,01104096 $ 0,01104096 $ 0,01104096 Мін. за 24 год $ 0,01160397 $ 0,01160397 $ 0,01160397 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,01104096$ 0,01104096 $ 0,01104096 Макс. за 24 год $ 0,01160397$ 0,01160397 $ 0,01160397 Рекордний максимум $ 0,169721$ 0,169721 $ 0,169721 Найнижча ціна $ 0,00785804$ 0,00785804 $ 0,00785804 Зміна ціни (за 1 год) +0,20% Зміна ціни (1 дн.) -2,30% Зміна ціни (за 7 дн.) -11,50% Зміна ціни (за 7 дн.) -11,50%

Актуальна ціна Nummus Aeternitas (NUMMUS) становить $0,01127508. За останні 24 години NUMMUS торгувався між мінімумом у $ 0,01104096 і максимумом у $ 0,01160397, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NUMMUS становить $ 0,169721, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00785804.

Що стосується короткострокових результатів, то NUMMUS змінився на +0,20% за останню годину, -2,30% за 24 години та на -11,50% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Ринкова капіталізація $ 1,13M$ 1,13M $ 1,13M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,13M$ 1,13M $ 1,13M Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Nummus Aeternitas — $ 1,13M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NUMMUS — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,13M.