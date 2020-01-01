Токеноміка NUMINE Token (NUMI) Дізнайтеся ключову інформацію про NUMINE Token (NUMI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація NUMINE Token (NUMI) Numine is an integrated blockchain gaming platform designed to facilitate the development, distribution, and gameplay of blockchain-based games. By offering comprehensive services tailored specifically for the unique challenges and high entry barriers associated with blockchain gaming, Numine streamlines the entire process for developers and players alike. Numine’s purpose is to lower the barriers to entry and accelerate the growth of blockchain gaming by providing an all-in-one platform that supports the development, distribution, and play of blockchain-based games. Офіційний вебсайт: https://numine.io/ Whitepaper: https://docs.numine.io/ Купити NUMI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни NUMINE Token (NUMI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NUMINE Token (NUMI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,59M $ 6,59M $ 6,59M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 102,80M $ 102,80M $ 102,80M FDV (повністю розведена вартість): $ 64,12M $ 64,12M $ 64,12M Історичний максимум: $ 0,07272 $ 0,07272 $ 0,07272 Історичний мінімум: $ 0,052167 $ 0,052167 $ 0,052167 Поточна ціна: $ 0,06398 $ 0,06398 $ 0,06398 Дізнайтеся більше про ціну NUMINE Token (NUMI)

Токеноміка NUMINE Token (NUMI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NUMINE Token (NUMI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NUMI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NUMI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NUMI, досліджуйте ціну токена NUMI в реальному часі!

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